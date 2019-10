Pallavolo: i risultati della seconda giornata di Coppa Liguria Volley

Ieri presso la palestra Itis di Imperia si è svolta la seconda giornata di Coppa Liguria, presente la squadra di casa Volley Primavera (serie D) Team Finale (serie C) e Sabazia Volley (serie C).



La prima partita vedeva i ragazzi di casa contro il Finale, sono stati tre set combattuti, la vittoria va ai Savonesi per 3 a 0, mettendo in mostra nei momenti chiave la maggior esperienza. La seconda partita se la giocavano le due squadre Savonesi, anche li tre set tirati e buon livello di gioco, vince il Sabazia per 2 set a 1. Terza e ultima partita della giornata vedeva Primavera contro Sabazia, anche in questa partita i ragazzi di casa non mostravano nessun timore contro una squadra di altra categoria, anche li set dove si è visto un bel gioco, ma come nella prima partita l'esperienza e la bravura dei giocatori del Sabazia li portava alla vittoria per 3 a 0. Di questa giornata il Volley Primavera ha la conferma di avere una buona squadra in vista del campionato composta da molti giovani, questa Coppa infatti serve per far giocare tutti i ragazzi e farsi esperienza. La terza giornata i ragazzi Imperiesi riposeranno.