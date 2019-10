Handbike. Integrabili Sanremo, impresa per Saverio Di Bari: "Risultato che vale tanto"

Questo fine settimana a Sanremo si è svolta l’ultima tappa del campionato europeo di Handbike 2019, gara organizzata dall'associazione Integrabili di Sanremo che quest’anno compie dieci anni.

"Un podio arrivato a fine stagione - dichiara Saverio – ma arrivare al terzo posto nella classifica finale del campionato europeo 2019 per me vale tanto. Nella vita non bisogna sempre arrivare primi, ma essere fiduciosi, crederci e non mollare mai perchè se ci sono questi elementi fondamentali si ottengono ottimi risultati! Ovviamente devo ringraziare tutti gli sponsor".