Basket, Serie D. BKI Imperia, esordio amaro per il BKI Imperia superato dall'Auxilium Genova. Coach Pionetti: "Paghiamo lo scotto di dover riprendere il ritmo mentale e agonistico della categoria"

SERIE D

BKI Imperia - Auxilium Genova 57-79

Dopo un inizio imperiese positivo, a prendere le redini sono i genovesi che prendono via via il largo, mentre la squadra di casa è brava a reagire e a ricucire lo strappo arrivando a -11 all’intervallo.

Anche qui un inizio incoraggiante, ma i genovesi approfittano di ogni distrazione dei padroni di casa incrementando di 7 lunghezze la differenza nel punteggio. Il canovaccio dell’ultimo periodo non cambia: ad ogni tentativo di rientro, gli imperiesi vengono ricacciati indietro senza riuscire a rientrare veramente in partita.

" Paghiamo lo scotto di dover riprendere il ritmo mentale e agonistico della categoria - commenta coach Pionetti - siamo consapevoli che alcuni ragazzi di valore del nostro roster sono alla ripresa dell’attività dopo un paio di anni di fermo e che l’amalgama del gruppo si creerà con il tempo. Bravi i ragazzi per l’impegno, perché si è vista la voglia di spendere tutte le energie in campo.

Ripartiamo da qui e dal lavoro in palestra che ci permetterà di aumentare i giri del motore, in vista di un campionato che sarà avvincente e di crescita per il nostro gruppo giovane. Ogni elemento è cresciuto nel nostro settore giovanile e questo per BKI è un grande motivo di orgoglio".