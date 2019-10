Pallacanestro. BC Ospedaletti, buona la prima per gli orange di coach Lupi

Sea Basket Lavagna - BC Ospedaletti 37-54 (10-19 9-9 7-10 11-16)



BC Ospedaletti: Carlucci 17 Olivari 14 Zunino S. 8 Formica 6 Arnaldi 3 Blasetta 2 Lerda 2 Iamjndo 2 Vivo, Di Vincenzo , Zunino D. Coach: Lupi. Assistente: Archimede

Sea Basket Lavagna: Papini, Provatidis, Pecoraro 2 Biggio 5 Bisso 6 Zuppinger 8 Carbonell , Doccini 7 Razzetti , Valdata 9 Baiardo. Coach: Carraro. Assistente: Ferri

Buona la prima per il BC Ospedaletti, che contro il Sea Basket Lavagna ottiene una vittoria importante per 37-54 in campionato. La squadra di coach Lupi mette in campo un approccio aggressivo, difesa attenta con regole e unione d'intenti: ingredienti per iniziare con il sorriso la stagione.

Gki orange partono con molti giovani tra cui Vivo, Olivari e Arnaldi partiti nel quintetto iniziali, ma successivamente anche Di Vincenzo e il classe 2004 Iamundo. Tutti aiutati dai veterani Carlucci, Formica, Stefano Zunino e Blasetta. Ottimo l'approccio e il rendimento del classe 1999 Lerda una sorpresa positiva. Mancavano in questo match i tre tenori Dacio Zunino , Fabio Bedini e Luca Colombo, ma la squadra non ha tremato e ha tenuto in pugno il match fino alla fine.

Coach Lupi è soddisfatto dopo la vittoria: "Il nostro piano partita era molto semplice, aggredire e ripartire. Ho chiesto ad Arnaldi, Olivari e Vivo di pressare i portatori di palla e raddoppiare ogni qualvolta si poteva. Un plauso a tutti i ragazzi per l'impegno e la serietà nel rispettare le nostre regole".