Calcio, Seconda Categoria. FCD Santo Stefano, mister Eros Litardi pronto alla grande avventura: "Convinto dal grande entusiasmo dei dirigenti. Ripetere quello fatto con la Carlin's Boys? Ci proveremo"

Entusiasmo, voglia di realizzare qualcosa di importante e mettersi in gioco. Queste sono le credenziali con cui il F.C.D. Santo Stefano si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Seconda Categoria.

A guidare la Prima Squadra sarà Eros Litardi, tecnico che nella scorsa stagione è stato l'artefice della promozione della Carlin's Boys che è pronto a questa grande avventura.

Mister Litardi, cosa l'ha convinto a scegliere il nuovo progetto chiamato F.C.D. Santo Stefano del Presidente Ginatta? "Mi hanno convinto l'entusiasmo dei dirigenti e fondatori di questa nuova società e i loro obiettivi. Secondo me è un progetto interessante e volevo farne parte".

Secondo te è possibile ripetere quello realizzato con la Carlin's Boys nella scorsa stagione? "Ripetere i risultati straordinari fatti con la Carlin's Boys sarà difficile, ma ci proveremo sicuramente".

Cosa ti aspetti da questa avventura? "Per ora non so cosa aspettarmi, ma se il gruppo dei giocatori avrà lo stesso entusiasmo dei dirigenti sono certo che faremo grandi cose".

Vuoi farti una promessa per questa nuova esperienza? "Promesse non ne faccio, ci mettiamo sotto a lavorare per arrivare il più in alto possibile".