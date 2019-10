Calcio, Serie D. Sanremese, la strada è quella giusta: prossimo obiettivo il passaggio del turno in Coppa Italia

La Sanremese deve subito archiviare la vittoria importante ottenuta ieri in casa contro il Bra, un 1-0 firmato Colombi che regala il meno quattro dalla vetta della classifica.

Obiettivo Chieri. I biancoazzurri torneranno subito al lavoro per preparare al meglio la sfida dei 16esimi di finale della Coppa Italia Serie D. I matuziani saranno impegnati mercoledì pomeriggio sul campo del Chieri, allenato dall'esperto Morgia che già nella scorsa stagione con il Mantova estromise i biancoazzurri dalla competizione.

Numeri importanti. La Sanremese nelle ultime quattro partite ha collezionato due vittorie interne contro Vado e Bra ma altrettanti pareggi sui campi di Lavagnese e Lucchese. Forse c'è da migliorare lo score esterno, visto che in casa le cose sono andate diversamente. La vetta della classifica è solo a quattro punti con la vetta raggiungibile anche grazie ad un campionato livellato.

Situazione rosa. Con Lo Bosco fermo ai box, sono da valutare le condizioni fisiche del giovane terzino Pici che contro il Bra non è riuscito a scendere in campo. Maggi dovrebbe rientrare in gruppo. C'è da dosare il gruppo, visto che domenica c'è la sfida già importante sul campo del Real Forte Querceta.