Pallamano. Riviera Handball, ottimo esordio stagionale per la squadra femminile

Ottimo esordio stagionale per la Riviera Handball Imperia.

Nella prima giornata della Premiére divisione territoriale femminile del campionato dipartimentale francese, il primo dopo la firma tra le federazioni francese, italiana, monegasca ed europea che ha ufficializzato il progetto 'Levant 06', le ragazze della Riviera Handball Imperia si impongono per 33-28 sul Monaco.

Alle ore 19 di sabato 5 ottobre, davanti a un buon numero di tifosi accorsi sugli spalti del Palazzetto dello Sport, il fischio dell’arbitro, signor Jeremie Labeste, dà inizio ufficialmente alla stagione della società ponentina. Le ragazze imperiesi, dopo 10 minuti di gara distanziano le avversarie portando il risultato 6-2. Malgrado i 2 time out chiesti dal tecnico monegasco Jean Claude Asnong, vecchia conoscenza della pallamano Ligure essendo stato a lungo in forza all'ABC Bordighera, il match rimane saldamente in mano alle ragazze guidate in panchina da Antonella Maglio le quali concludono il primo tempo in vantaggio 18-14.

Nella ripresa le Monegasche cercano di sfruttare la loro fisicità e riescono a mettere per una decina di minuti in difficoltà le rivierasche che sfruttando qualche ripartenza veloce ribattono colpo su colpo e sul finale allungano ancora fissando il risultato sul 33 a 28 finale.

"Sono soddisfatto sia del risultato che del gioco espresso - commenta il presidente Rosolino Versaci - dobbiamo lavorare ancora molto per migliorare e far crescere le ragazze più giovani".

La settimana prossima inizieranno i campionati giovanili con due trasferte: gli under 17 maschili a Mentone, le under 15 femminili a Saint Martin du Var e nella seconda giornata le senior saranno impegnate nell’insidiosa trasferta a Carros.