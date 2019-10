Pallanuoto. Rari Nantes Imperia, proseguono gli allenamenti della squadra femminile

Sport, sole, mare e tanti sorrisi. Tra un allenamento ed un altro, la Rari Nantes Imperia ha partecipato al Wind Festival di Diano Marina.



Le Rari-Girls, inoltre, sono scese in acqua per disputare una amichevole dimostrativa con i ragazzi della Granda Waterpolo Ability.

In attesa di poter rientrare alla Piscina Cascione, la Rari Nantes Imperia sta svolgendo i propri allenamenti negli impianti fuori Imperia. Ma le squadre cercano sempre il tempo per partecipare alle attività proposte sul territorio per promuovere lo sport, quale mezzo di condivisione ed inclusione.