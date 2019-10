Calcio a 5. FCD Santo Stefano, Domenica Serpilli pronto per la nuova avventura: "Ho grande entusiasmo per questa sfida. Si respira un'aria importante"

La nuova società calcistica FCD Santo Stefano non avrà solo una squadra a undici, ma anche una a cinque che parteciperà al campionato con grandi ambizioni.

Noi di Rivierasport.it abbiamo raggiunto Domenica Serpilli, che guiderà la nuova compagine a 5 di Santo Stefano al Mare. Tra emozioni e sensazioni positive il tecnico è pronto a buttarsi in questa nuova avventura.

Mister, cosa l'ha convinta a scegliere il progetto del Santo Stefano? "Mi ha convinto la serietà delle persone che mi hanno contattato e la sfida ad affrontare un progetto che parla da zero. Ci sono tanti ragazzi che conosco da molti anni".

Che aria si respira in questo nuovo club? "Ho visto che si respira un'aria di cordialità ed entusiasmo. Tutto questo si trasforma in concentrazione quando si mettono le basi per costruire la squadra".

Come calcio a 5 che obiettivo vi siete fissati? "Come prima cosa vogliamo costruire un bel gruppo, preparando sia dal punto di vista tecnico che sportivo. Vogliamo affrontare il campionato a testa alta".

Mi vuole dare una risposta a tutti quelli che non credono in questo progetto? "Chi non crede a questo progetto probabilmente non avrebbe avuto il coraggio di affrontarlo. A guidare squadre blasonate può sembrare più facili, ottenere grandi risultati con una compagine appena nata riempie di orgoglio. Non penso ci siano squadre o società poco serie, anche se i tempi sono cambiati. Prima di ogni altra cosa vengono divertimento e la voglia di stare insieme che possono portare alle vittorie".