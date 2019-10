Calcio: i team manager di Genoa e Monaco allo stadio Ciccione di Imperia per organizzare un'amichevole di prestigio

Un sopralluogo congiunto. Lo hanno fatto questa mattina, intorno alle ore 9, i team manager di Monaco e Genoa allo stadio Nino Ciccione di Imperia. Accompagnati dal direttore tecnico neroazzurro Alfredo Bencardino i due rappresentanti delle società calcistiche di Serie A e Ligue 1 hanno visionato l'impianto per cercare di organizzare un'amichevole nella giornata di venerdì approfittando della pausa per le nazionali.

La gara però non si farà per le condizioni attuali del manto erboso del 'Ciccione' dopo i necessari lavori di rifacimento dell'impianto di irrigazione che hanno 'costretto' la stessa squadra di casa a spostarsi temporaneamente al Marengo di Diano Marina.

Serve infatti attendere la crescita ideale dell'erba come spiegato dalla stessa società di piazza d'Armi a Imperianews: "Per la nostra prossima partita in casa, prevista per il 20 ottobre, non avremo problemi. Per quanto concerne la possibile amichevole avevamo già avvisato le due società delle condizioni del campo, nonostante ciò i team manager sono ugualmente venuti. Purtroppo per questa volta dovremo rinunciare perché bisogna attendere la ricrescita giusta dell'erba dopo i lavori di rifacimento dell'impianto di irrigazione. Le due società hanno comunque promesso un'amichevole o tra di loro o contro l'Imperia durante questa stagione".

Amichevoli di prestigio che sono ormai una consuetudine dello stadio cittadino. Nelle ultime due stagioni infatti il 'Ciccione' ha ospitato per due volte il Genoa, prima contro il Sion, squadra di Serie A svizzera, e nella passata primavera contro la stessa Imperia.