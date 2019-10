Calcio. Ventimiglia, fine settimana amaro per il settore giovanile granata

Fine settimana tutt'altro che felice per le giovanili del Ventimiglia.

Il bilancio è di tre sconfitte con due squadre ormai matematicamente fuori dalla corsa per i regionali. Gli under 17 sono stati battuti dal Ceriale al 'Morel' con il risultato di 1-4 (gol granata messo a segno da Saccà).

Sconfitta anche per gli under 16, che hanno affrontato a Genova la Sampierdarenese (3-0). Entrambe le squadre disputeranno il torneo provinciale.

Anche gli under 15 sono reduci da un risultato negativo sul campo di Cairo (5-2). I granata sono stati penalizzati da un rigore, la Cairese ha realizzato altri due reti su punizioni assolutamente imparabili. Non sono bastati i gol di Verardi e Marra segnati dal Ventimiglia. Il destino degli under 15 è ora appeso ad un filo: nei prossimi giorni si deciderà se andranno al regionale oppure no.

Ma c'è anche il segnale positivo realizzato dalla Juniores Regionale 2° Livello di mister Bevilacqua: i giovani granata sbancano con un roboante 6-2 il campo del Celle Ligure e volano in classifica.