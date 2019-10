Downhill: il biker sanremese 13enne Mattia Bianco terzo tra gli 'Esordienti' al circuito nazionale 'Gravitalia' (Foto)

Si è concluso domenica scorsa il circuito nazionale downhill 'Gravitalia. Il giovanissimo sanremese Mattia Bianco (13 anni) ha conquista il podio nella categoria 'Esordienti', aggiudicandosi il terzo posto nel campionato.

La stagione è stata lunga e impegnativa ed è stata premiata la costanza nelle prestazioni, soprattutto nelle gare con pioggia e fango, dove è riuscito a piazzarsi bene. Quarto a Pian del Poggio (Pv) e terzo a Monte Alpet (Cn).

"Il Downhill - ci ha deto Mattia - è una disciplina mountain bike outdoor dove si percorrono in discesa ripidi sentieri di montagna, disseminati di ostacoli e salti, cercando di far segnare il miglior tempo. L'entroterra di Sanremo è un paradiso per i rider di downhill ed un ottimo luogo per allenarsi".