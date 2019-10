Imperia Rugby. La squadra under 14 all'esordio nel triangolare di Genova

Il credo della settore giovanile dell’Imperia Rugby ha trovato una prima applicazione del triangolare under 14 disputato nel monumentale scenario dello stadio Carlini di Genova.

Là dove osa la serie A del capoluogo, i giovanissimi imperiesi hanno trovato pane per i loro denti. Al di là del risultato, appare importante la convinzione del lavoro che si sta compiendo.

Lavoro iniziato da poco e lavoro infinito. Di fatto il risultato numerico della partita non è importante. La under 14 è una categoria laboratorio dove non c’è ancora un vero e proprio campionato, ma una serie di test, di partite obbligatorie. E così, stando anche la delicata situazione strutturale dei ragazzi, che sono nella piena età dello sviluppo, si intende dare a tutti le medesime possibilità di crescita, mese per mese, lavorando non sulla specializzazione dei ruoli, ma sulle competenze di ciascuno.

È il rugby moderno, quello per cui il tecnico inglese Eddie Jones afferma che un Jack Nowell può giocare in undici posizioni diverse. E così le possibilità di gioco aumentano. Aumenta il divertimento, la partecipazione. Si lavora proprio sul gruppo e il primo triangolare ha messo in luce sia i lati sui quali è necessario lavorare sia i dati positivi. Il gruppo è vasto, il sentimento positivo, la confidenza importante, i genitori coinvolti sul progetto in modo non critico.

Il “battesimo del fuoco” è stato importante, in uno stadio che incute timore, di fronte ai padroni di casa, per giunta. E con molti ragazzini provenienti dalla under 12, alle prese con il campo allargato e dunque con diversi punti di riferimento. Cus Genova e Cogoleto, da parte loro, si sono dimostrate forti, competitive e ben impostate. Ovviamente sono punti di riferimento. Il lavoro imperiese gioca sulla prospettiva, come affermano i tecnici Franco La Macchia, Elvezio Reitano e Ezio Archimede .

(Triangolare/Carlini/Genova) – CUS Genova1 – Imperia 22/00, CUS Genova1 – Vespe Cogoleto 5/22, Vespe Cogoleto – Imperia 22/12.