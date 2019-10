Tennis. ATP Shanghai: torna in campo Fabio Fognini che sfida la stella caduta di Andy Murray

A Shanghai torna in campo Fabio Fognini, che dopo la vittoria convincente di ieri nel match contro Querrey, sfida la stella caduta di Andy Murray.

La racchetta armese ritrova lo scozzese falcidiato dagli infortuni nella sua carriera dopo due anni e dopo l'ultimo incrocio avvenuto a Wimbledon. Nella tarda mattinata di oggi (match programmato alle ore 12.00) non sarà però una sfida facile per l'armese, che vuole incamerare più punti possibili per partecipare alle Finals.

Murray nel turno precedente ha superato in tre set l'argentino Londero ed è intenzionato a non fermare qua la sua corsa. Il britannico ritrova Fognini per l'ottava volta in carriera: bilancio 3-4 per Murray.