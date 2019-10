Tennis. ATP Shanghai: un super Fabio Fognini si regala gli ottavi di finale. Eliminato in tre set Andy Murray

Fabio Fognini supera Andy Murray e si qualifica per gli ottavi di finale dell'ATP Shanghai

ATP SHANGHAI - 2° TURNO -

FOGNINI-MURRAY 7-6 2-6 7-6

Dopo una battaglia di tre ore e due tie-break vinti Fabio Fognini porta a casa il match contro un tonico Andy Murray, riuscendo a strappare il passa per gli ottavi di finale dell'ATP di Shanghai.

Battaglia vera. Il primo set è combattuto e Fognini riesce ad aggiudicarselo grazie al tie-break, dopo un equilibrato 7-4. Nel secondo set esce in cattedra un Murray superlativo che riesce a far suo il parziale con il punteggio di 2-6. Nel terzo e decisivo set sale la stanchezza ma l'armese non perdona e porta a casa match e qualificazione, grazie al secondo tie break di giornata: questa volta basta un 7-2.

Nel prossimo turno Fognini affronterà il vincente del match tra il tedesco Fritz e il russo Khachanov, che pochi giorni fa lo aveva eliminato dal torneo di Pechino.