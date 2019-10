Calcio, Eccellenza. Imperia, mister Lupo guarda già all'Angelo Baiardo: "Ogni partita deve essere giocata come una finale" (VIDEO)

Abbiamo intervistato domenica pomeriggio, a fine gara, dopo la sofferta vittoria con il Genova Calcio, Alessandro Lupo, mister dell'Imperia Calcio. La partita si è giocata sul campo di Diano Marina, a causa dei lavori di rifacimento dell’impianto di irrigazione allo stadio 'Nino Ciccione' di Imperia.

L'Imperia ha vinto 1-0, grazie ad un bellissimo goal, a pochi minuti dal termine, del giovane talento Gilberto Pellegrino. Mister Lupo, ai nostri microfoni, ha dichiarato: "Ogni partita deve essere giocata come una finale, come una battaglia, e oggi lo è stata davvero, anche perchè abbiamo incontrato una squadra forte, forse la più forte, per principi di gioco, da quando è iniziato il campionato.

I giocatori del Genova Calcio sono stati davvero bravi e spero che anche nelle altre partite daranno lo stesso filo da torcere che hanno dato a noi. Eravamo partiti con due in mezzo al campo, poi però ho visto che c'era poca densità perchè sulle seconde palle arrivavano sempre prima loro ed allora ci siamo messi a tre a centrocampo.

I nostri ragazzi hanno fatto una grande partita, faccio i complimenti soprattutto a chi non ha giocato le altre partite e si è fatto trovare pronto, come giocatore e come uomo, come il nostro terzino sinistro Risso. Ora testa al Baiardo e finalmente si torna a giocare al Nino Ciccione, perchè oggi abbiamo giocato fuori casa".