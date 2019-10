Calcio, Eccellenza. Si torna in campo con i recuperi della 2a giornata: Albenga all'esame Molassana, Ospedaletti a caccia di punti pesanti

Il campionato di Eccellenza torna subito in campo con i tre recuperi della 2a giornata, che si svolgeranno tra il pomeriggio e la prima serata di oggi: seguite tutto nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Riflettori puntati sull'Albenga che sul campo del Molassana (ore 15) dovrà superare un esame molto importante. Ma nel pomeriggio attenzione particolare anche al big-match del 'Sivori' tra Sestri Levante e Genova Calcio.

In serata scende in campo anche l'Ospedaletti di mister Caverzan. Gli orange saranno impegnati (ore 19) in trasferta contro il Rapallo/Rivarolese: l'obiettivo è quello della continuità.