Calcio, Promozione. Serata dalle forti emozioni con i recuperi Celle Ligure-Dianese&Golfo e Via dell'Acciaio-Arenzano (ore 20.30)

Nel campionato di Promozione in campo stasera due recuperi della seconda giornata

Il campionato di Promozione nella serata di oggi (ore 20.30) mette in campo due recuperi molto interessanti che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

In terra savonese il Celle Ligure va a caccia della giusta continuità, dopo la vittoria di domenica, ospita una Dianese&Golfo che vuole ottenere la prima vittoria in campionato.

L'altro recupero di giornata riguarda la sfida tutta genovese tra il Via dell'Acciaio e un Arenzano partito con il freno a mano tirato in questo inizio di stagione. Conclude il parco dei recuperi della seconda giornata Legino-Camporosso, in campo domani sera.