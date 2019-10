Pallamano Ventimiglia, fine settimana agrodolce: volano gli Under 15, cade di misura la Senior

In casa Pallamano Ventimiglia è stato un fine settimana caratterizzato dall'esordio nel campionato Under 15 delle Alpi Marittime per i giovani gialloneri e secondo match stagionale della compagine Senior.

Senior. Grande prestazione ma con sconfitta, davanti al gremito pubblico del Palaroja di Roverino per la compagine Senior giallonera allenata da M'Bouta contro il Tolone, compagine quotata del campionato francese. La vittoria dei transalpini è stata di misura con il punteggio di 26-27. "Resta molto rammarico - dichiara il DT Malatino - visto che abbiamo avuto ad un certo punto di avere in pugno la gara, ma senza poi riuscirci, pagando troppi errori sotto porta con tre rigori sbagliati nel finale".

Under 15. Vittoria importante al debutto sul parquet del Villefranche per i giovani frontalieri, che hanno superato i loro avversari con il punteggio di 26-19. "E' stato un incontro disputato con qualche difficoltà nell'amalgama del gioco da parte nostra - dichiara Pippo Malatino - ma tutto sommato il risultato è positivo".

PALLAMANO VENTIMIGLIA - I RISULTATI DEL FINE SETTIMANA

SENIOR: Pallamano Ventimiglia-Tolone 26-27

UNDER 15: Villefranche-Pallamano Ventimiglia 19-26