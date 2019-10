Vela: ancora un grande spettacolo oggi nel mare di Sanremo per la regata celebrativa della 'Dragon Cup' (Foto e Video)

Grandissimo spettacolo oggi, nelle acque della città dei fiori per la regata celebrativa della Dragon 90th Anniversary Regatta powered by Paul&Shark, l’evento che festeggia i novant’anni della barca che ha fatto la storia della vela mondiale, organizzato dallo Yacht Club Sanremo.

La 90th Dragon Anniversary Race, cogliendo esattamente lo spirito dell’evento, ha riunito su un unico campo di regata le 150 barche partecipanti. E la fortuna è stata dalla parte degli equipaggi e degli organizzatori che hanno potuto godere di condizioni ideali: un vento da ponente inizialmente intorno ai sei nodi che poi è progressivamente andato crescendo fino a raggiungere i dodici nodi e mare piatto. Ma quello che ha soprattutto fatto la felicità di spettatori, fotografi e operatori video è stata la presenza di squarci di sole a bucare le nuvole, mettendo “sotto i riflettori” una flotta davvero impressionante.

La prova odierna, corsa su un percorso costiero con un lungo lato di bolina e due di poppa, ha visto la vittoria dell’equipaggio tedesco di GER 1216 composto da Benedikt Gach, Johannes Schmohl e Florian Abele, seguito da Jeanie MON 2 con lo skipper Jens Rathsack, Diogo Pereira e Frederico Melo. In terza posizione è giunto GBR 633 Feilin’s Flirtation con il timoniere britannico Ron James, sua moglie Julia Walsh e Ian Turnbull, che è dunque il primo equipaggio misto. La prima skipper donna è stata invece l’esperta Gavia Wilkinson-Cox sul suo GBR 761 Jerboa che ha concluso in sesta piazza assoluta, mentre Marco Gallo su ITA 4 Tergeste il primo timoniere italiano, al 25° posto overall.

Benedikt Gach, vincitore della Dragon 90th Anniversary Race ha dichiarato: “Abbiamo optato per il alto sinistro del campo, che per noi era più importante che fare una buona partenza. Ci siamo trovati un bel posticino sulla linea e poi il vento ha girato ancora a sinistra, ed è andato tutto bene. Essendo un velista da lago, non sono abituato a navigare in poppa con onda, quindi pensavo avremmo perso nella seconda parte, ma alla fine incredibilmente siamo riusciti a tenere tutti dietro! Ci stiamo davvero divertendo, una organizzazione fantastica, grande ospitalità. Insomma, tutto perfetto”.

Nel pomeriggio si sono anche svolte le prove specifiche riservate ai gruppi: Champion of the Champion, ossia a coloro che si sono aggiudicati una medaglia ai Giochi Olimpici, mondiali, europei e alla Dragon Gold Cup; le Ladies; le barche classiche (varate prima del 1972), e i crew, junior e master. In serata tutti i partecipanti della Dragon 90th Anniversary Regatta powered by Paul&Shark si sono ritrovati per la cena di gala.