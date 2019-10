Atletica. Attesi per domenica a Pian di Poma 300 giovani atleti: Campionati Regionale e Campionato Ligure in scena

L'ASD Sanremo Foce festeggia i 60 anni d'età con una doppia manifestazione sulla pista di Pian di Poma, in programma domenica 13 ottobre.

Dalle 10.00 andrà in scena il Campionato Regionale Cadetti/Cadette con prove multiple, mentre nel pomeriggio ci sarà la disputa del Campionato Ligure per le categoria Ragazzi/Ragazze: un totale di 300 giovani atleti provenienti dalle quattro province liguri.

Da non perdere anche l'appuntamento per domenica 20 ottobre. Gli atleti della Rappresentativa Ligure saranno impegnati a Boissano, dove si sfideranno per terminare al meglio il 2019.

Il settore giovanile è sempre stato il cuore della Foce. Attualmente è ancora uno dei più ricchi e preparati della Liguria e tra qualche giorno inizierà la stagione dei tesseramenti che coinvolgerà sia gli esordienti (dai 6 ai 10 anni), riguardanti sia gli alunni delle medie inferiori e superiori.

Grazie alle modeste quote applicate dalla società, l'affluenza è sempre alta ed impegnerà tutto lo staff tecnico tutti giorni della settimana: Sabrina con i pulcini, Kelly immediatamente dopo, Sini, Toblini, Magurno e Bertellotti, tecnici ufficiali, per avviare ogni atleta verso una disciplina idonea alle sue caratteristiche fisiche e di carattere. Castagnino e Giacomel cureranno un settore di vertice, quello dei corridori esperti, che quest'anno si sono rivelati i più forti in regione.