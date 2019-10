Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, prima gioia personale per il giovane Mattia Foti: "Emozione incredibile" (VIDEO)

L'Ospedaletti si regala la prima vittoria nel campionato di Eccellenza, grazie al 2-1 ottenuto sul campo del Rapallo/Rivarolese nel recupero della seconda giornata.

In casa orange momento magico per il giovane attaccante Mattia Foti, punto fermo per Caverzan e autore della sua prima rete, come dichiarato nella video intervista postata sulla Pagina Facebook del club: "Segnare la prima rete in campionato è stata un'emozione unica".