Calcio, Promozione. Primo stop stagionale in campionato per il Camporosso che perde per un infortunio al ginocchio Kevin Grifo. Mister Luci: "Siamo tutti con lui. La sconfitta? Arbitraggio fin troppo casalingo"

Il Camporosso cade sul campo del Legino, nel recupero della seconda seconda giornata, e subisce la prima frenata in campionato.

Grifo ko. In casa rossoblu c'è da sottolineare il serio infortunio al ginocchio capitato al centrocampista Kevin Grifo, una serata sfortunata con mister Carmelo Luci che ha subito un pensiero per il suo giocatore: "La cosa che mi dispiace di più è l'infortunio al ginocchio di Kevin Grifo e per un po' di tempo probabilmente non ci sarà. Speriamo che dagli accertamenti venga fuori che il problema sia meno complicato di quello che si pensa".

Il tecnico rossoblu torna sulla sconfitta in terra savonese: "La partita di ieri ha poco da dire - ha sottolineato Luci - sapevamo delle difficoltà che andavamo incontrare contro una buona squadra che lotta su ogni pallone. Poi l'espulsione di Zito che non ci ha aiutato. Viste le occasioni avute da entrambe le parti il pareggio ci poteva stare, ma il Legino non ha rubato niente. Ma non mi è piaciuto l'atteggiamento dell'arbitro a mio parere fin troppo casalingo. Il rigore? Molto generoso, ma quello negato a noi ha dell'incredibile".

Luci punta il dito sull'arbitraggio: "A noi questa sconfitta non cambia niente, sappiamo di dover lottare fino all'ultima giornata. Vogliamo rimanere rimanere in questa categoria, ma chiediamo un po' di rispetto in più. Ho ragazzi che lavorano tutta la settimana e che si allenano con impegno, meritano rispetto: se quello che ha detto Zito all'arbitro lo avesse esternato il mio carissimo amico Daddi probabilmente il trattamento sarebbe stato diverso".