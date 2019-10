Calcio, Serie D. Sanremese, magic moment per i talenti Paolo Calderone e Francesco Pellicanò: "Dedicato a Jacopo Delogu" (VIDEO)

In casa Sanremese momento importante per due giovani prodotti del settore giovanile biancoazzurro.

Stiamo parlando di Paolo Calderone e Francesco Pellicanò, autori di una super prestazione in Coppa Italia Serie D nella vittoria per 3-0 sul campo del Chieri e con il giovane attaccante classe 2002 in rete: ecco le loro dichiarazioni nella video intervista postata sulla Pagina Facebook del club matuziano con una dedica speciale.