Bordighera: la splendida Maria Sharapova continua ad allenarsi ma scopre anche la nostra buona cucina (Foto)

Prosegue gli allenamenti sui campi del Tennis Club di Bordighera la tennista russa Maria Sharapova. Dopo la foto di fronte al venditore di vasi e ceramiche, che ha fatto il giro degli appassionati di tennis e tifosi della bellissima atleta, ora la stessa ha anche scoperto (e come poteva essere altrimenti) la buona cucina della cittadina rivierasca e dell’intero comprensorio.

Elegantissima, al termine di una giornata di allenamenti sulla terra rossa, ha cenato al ristorante ‘La Cicala’. Buon pesce e tanta simpatia per Maria che, alla fine, non ha certo disdegnato una foto con la titolare del locale, scherzando anche sulla sua altezza.

Il periodo di allenamento di Maria Sharapova sta proseguendo, in previsione di riprendere con la stagione 2020 le partecipazioni ai tornei del circuito Atp. Sicuramente la tennista russa non dimenticherà il periodo che sta trascorrendo in riviera, dove anche il bel tempo la sta aiutando.