Basket. BC Ospedaletti, scivolone interno contro il Villaggio Sport

BC Ospedaletti-Villaggio Sport 54 77 (18-23; 14-21; 10-11; 12-22)

BC Ospedaletti: Zunino 6, Gallo, Arnaldi, Carlucci 5, Blasetta 4, Formica 9, Iamundo, Olivari 13, Bedini 17, Lerda, Vivo.

Villaggio Sport: Baratelli 2, Rostirolla, Ostigoni 12, Setaro 22, Magagliotti 5, Vajra 13, Russo, Mancuso 1, Chuartelli 7, Toschi 15.

Cade in casa il BC Ospedaletti. Nessun alibi per gli orange che giocano male in attacco e difendono peggio, in un match dove tutti i quarti vinti meritatamente dal Villaggio Sport.

Il rammarico a fine match di coach Lupi: "Abbiamo giocato male e il responsabile sono io. Ora testa bassa e lavorare, ma questa è una sconfitta che fa male".