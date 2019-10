Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, esame Busalla da superare. Caverzan non si fida: "Sarà tosta"

ECCELLENZA: ASPETTANDO... BUSALLA-OSPEDALETTI

Dopo la prima storica vittoria in Eccellenza, l'Ospedaletti prepara la seconda trasferta nel giro di pochi giorni. Forte dei tre punti guadagnati sul campo della Rapallo/Rivarolese, la formazione orange sarà impegnata domani contro il Busalla.

I genovesi navigano a centro classifica a quota 7 punti e sono reduci dall’ampia vittoria esterna di domenica scorsa (4-0) sul campo dell’Athletic Club Liberi.

"Siamo alla terza partita in una settimana e dovremo valutare le condizioni di tutti per dare respiro a qualcuno, così come ho cambiato qualcosa mercoledì possibile che ci sia anche qualche novità domani - dichiara mister Andrea Caverzan alla vigilia - in settimana mi ha fatto piacere notare che non ci sono stati cali di intensità in allenamento dopo i 4 punti in due partite. Il Busalla è una bella squadra, sono partiti bene in campionato e lavorano insieme da tanti anni con un allenatore molto bravo. Sarà una partita tosta ma equilibrata".

Per l'impegno di domani mancherà all'appello solo Josè Espinal. Da valutare le condizioni di Paolo Ventrice. Scontata la squalifica, torna a disposizione Maurizio Alberti.