Calcio giovanile. Juniores d'Eccellenza, 5a giornata: Imperia-Sestrese match dai mille contorni. Cairese per la quinta di fila

Turno di campionato interessante nel pomeriggio per i Juniores d'Eccellenza

Il campionato Juniores d'Eccellenza scende in campo nel pomeriggio e avarie fasce d'orario, per una quinta giornata tutta da seguire.

L'Imperia vuole ottenere un'altra vittoria importante e dopo il colpo della scorsa settimana va a caccia del secondo successo consecutivo ospitando la Sestrese (ore 16.30). Riflettori puntati anche su una Cairese partita a mille: per la quinta di fila i gialloblu ospitano l'Albenga (ore 16).

Il Ceriale ospita il fanalino di coda Finale per incrementare la propria classifica (ore 18), mentre sono match da non sottovalutare interni quelli per Arenzano, Genova Calcio e Vallescrivia contro Campomorone Sant'Olcese (ore 15), Pietra Ligure (ore 16.30) e Molassana (ore 15.30). Chiude questo turno di campionato Varazze-Serra Riccò (ore 15).