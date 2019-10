Calcio giovanile. Juniores in campo: LIVE gli incontri delle squadre provinciali

Seguite LIVE le sfide delle Juniores delle squadre provinciali: in campo i Nazionali (Sanremese), i Regionali d'Eccellenza (Imperia) e i Regionali 2° Livello (Atletico Argentina, Dianese&Golfo, Don Bosco Valle Intemelia, Imperia, Taggia, Ventimiglia)

JUNIORES NAZIONALE

SANREMESE-BORGOSESIA 0-2

Sanremese: Dodaro, M. Buccino, T. Buccino, Fava, Cortese, L. Serianaj, P. Martini, M. Serianaj, Orengo, Negro, Salzone. Allenatore: Prunecchi

Borgosesia: Xausa, Rastello, Russo, Pettinaroli, Mussa, Baion, Monteleone, Rove, Panariello, Bernardo, Dappiano. Allenatore: Prelli

Cade la Sanremese tra le mura amiche contro il Borgosesia per 0-2. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa escono i piemontesi che realizzano le reti che regalano tre punti importanti.

JUNIORES REGIONALI D'ECCELLENZA

IMPERIA-SESTRESE 1-3

Reti: 10'Cagno (S) 38'Camara (S) 78'Todaro (S) 89'Ercole (I)

Imperia: Cacciò, Manitto, Negro, Di Cianni, Pallini, Mutti, Correale, Carnabuchi, Macaluso, Zanchi, Nastasi. Allenatore: Casella

Sestrese: Venturini, Manis, Tardanico, Bazzurro, Todaro, Manfredi, Camara, Flores Ventura, Cagno, Capurro. Allenatore: Aloe

L'Imperia cade in casa contro una Sestrese che non mette mai in discussione la vittoria. I genovesi sbloccano la contesa nel primo tempo con Cagno al 10' e raddoppiano con Camara al 38'. Nella ripresa i genovesi triplicano con Todaro al 78' e i neroazzurri accorciano con Ercole al 89'. Passo indietro per i ragazzi di Casella che devono fermarsi.

JUNIORES REGIONALI 2° LIVELLO

SPERANZA SAVONA-ATLETICO ARGENTINA 3-3

Reti: 5'Garibaldi (A) 18'Siccardi (A) 45'Garibaldi (A)

Atletico Argentina: Falato, Caputo, Garibaldi, Dagostino, Asconio, Bertini, Siccardi, Chierotti, Ternullo, Ballerini, Venturini. A disposizione (Arieta, Camara, Verrando). Allenatore: Germano

Rocambolesco 3-3 tra Speranza Savona e Atletico Argentina che si concedono un tempo a testa. Rossoneri scatenati nella prima parte di match ed in rete con Garibaldi (doppietta) e Siccardi. Nella ripresa escono i locali che vanno a segno tre volte pareggiando i conti. Primo punto per gli armesi.

JUNIORES REGIONALI 2°LIVELLO

TAGGIA-QUILIANO&VALLEGGIA 0-0

Taggia:

DIANESE&GOLFO-IMPERIA 2-2

Reti: 15'Saggiomo (D) 44'Poletti (I)

Dianese&Golfo: Rizzo, Abbatemarco, Cardone, Benini, Not, Talladira, Saggiomo, Monasso, Neyra, Fatnassi, Gashi. Allenatore: Torregrossa

Imperia: Comiotto, Marassi, Lamnica, De Matteis, Somà, Balbusso, Dalocchio, Aicardi, Poletti, Lo Sicco, Pastorino. Allenatore: Manitto

VENTIMIGLIA-CENGIO 1-0

Reti: 29'Verbicaro (V)

Ventimiglia: A. Macrì, Carminati, Cioffi, Scortichini, Vinciguerra, Bestagno, Farruggia, Falone, Verbicaro, Morabito, Currò. Allenatore: Bevilacqua

Cengio: De Matteis, Bersanetti, El Messaudi, Chami, Camera, Piana, Bertone, Pistone, Chinazzo, Benbiba, Yalcin. Allenatore: Odella

SAN FILIPPO NERI-DON BOSCO VALLE INTEMELIA 2-2

Don Bosco Valle Intemelia: