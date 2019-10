Calcio. Juniores d'Eccellenza: passo indietro per l'Imperia superata dalla Sestrese

JUNIORES REGIONALI D'ECCELLENZA

IMPERIA-SESTRESE 1-3

Reti: 10'Cagno (S) 38'Camara (S) 78'Todaro (S) 89'Ercole (I)

Imperia: Cacciò, Manitto, Negro, Di Cianni, Pallini, Mutti, Correale, Carnabuchi, Macaluso, Zanchi, Nastasi. Allenatore: Casella

Sestrese: Venturini, Manis, Tardanico, Bazzurro, Todaro, Manfredi, Camara, Flores Ventura, Cagno, Capurro. Allenatore: Aloe

L'Imperia cade in casa contro una Sestrese che non mette mai in discussione la vittoria.

I genovesi sbloccano la contesa nel primo tempo con Cagno al 10' e raddoppiano con Camara al 38'.

Nella ripresa i genovesi triplicano con Todaro al 78' e i neroazzurri accorciano con Ercole al 89'. Passo indietro per i ragazzi di Casella che devono fermarsi.