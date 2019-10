Volley. Riviera Volley Sanremo: conto alla rovescia per l'inizio dei campionati

Definitiva conferma per il Riviera Volley Sanremo in vista della prossima stagione. La squadra 'Grafiche Amadeo' ha confermato il proprio abbinamento pubblicitaruo per le squadre dei campionati regionali di volley, la Serie C femminile, la Serie D maschile e il Beach Volley.

L due formazioni proseguono la preparazione sotto lo sguardo attento dei tecnici Fernando Guadagnoli e Sabrina Maragliano per le ragazze e Cesare Chiozzone per i ragazzi.

Domenica 20 ottobre esordio per la Serie C femminile contro il CFFS Cogoleto, in quel di Villa Cittera. La formazione della Serie D maschile inizierà a novembre il proprio campionato.