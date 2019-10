Al memorial Il Gufo, belle prestazioni degli arcieri di San Bartolomeo. I risultati

Il 12 e 13 ottobre, presso la struttura degli arcieri imperiesi, si è svolta una gara interregionale a 18 metri, memorial Il Gufo.

Gli arcieri di San Bartolomeo vi hanno partecipato con una numerosa compagine; la gara è stata diretta dall’arbitro gialloblù Beppe Capalbo.

Veniamo ai risultati.

Nella divisione olimpica senior maschile 2 posto per Emilio Capalbo,4 posto allieve per Martina Ferraro, nei ragazzi 4 posto con record personale per Cristian Vallone.

Tra i compound master 2 posto per Dario Cosentino.

Nell’arco nudo senior femminile 1 posto per Francesca Capalbo, 3 posto per Monica Tofarelli e 4 per Elga Moraglia.

Tra i master 1 posto per Cesare Prette, 5 per Salvatore D’Amico, 6 per Aldo Ferraro.

Le squadre senior femminile e master maschile vincono il 1 premio.



Prossimo impegno degli arcieri gialloblù sarà l’organizzazione delle gare di casa. Il 26 ottobre il Trofeo Giovani San Bartolomeo e il 27 ottobre il Trofeo Amicizia. Entrambe le gare verranno organizzate nella palestra di San Bartolomeo al Mare.