Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Oneglia Calcio rullo compressore e alla seconda fase. Gianni Bella non si pone limiti: "Prestazione maiuscola. In campionato vogliamo arrivare il più in alto possibile"

L'Oneglia Calcio non vuole fermarsi e ad una settimana dall'inizio del campionato di Seconda Categoria, mette in bottino il primo tassello: con un netto 3-0 esterno super il Borgio Verezzi e si qualifica per la seconda fase della Coppa Liguria.

Nel post partita tutta la soddisfazione di mister Gianni Bella: "Sono contento per la qualificazione - ha sottolineato il mister - e ora siamo pronti per il campionato, dove vogliamo arriva il più in alto possibile. Contro il Borgio Verezzi abbiamo realizzato una prestazione maiuscola".