Calcio, Eccellenza, 5a giornata. Albenga e Cairese, ostacoli insidiosi. Imperia alle prese con una trasferta-trappola

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una quinta giornata tutta da seguire nel pomeriggio di oggi alle ore 15: analizziamo le otto sfide in programma che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

In testa alla classifica ci sono tre squadre appaiate a 9 punti: Sestri Levante, Imperia e Genova Calcio. I corsari ospitano l'Athletic Club Liberi in un match che non dovrebbe avere troppe difficoltà per i rossoblu, mentre neroazzurri e biancorossi dovranno superare Angelo Baiardo in trasferta e Campomorone Sant'Olcese in casa.

L'Albenga vuole proseguire la sua striscia positiva ricevendo tra le mira amiche il Rapallo/Rivarolese, compagine genovese attardata in classifica. Tra Pietra Ligure e Cairese è un derby ponentino dove nessuno vuole sbagliare, mentre per l'Ospedaletti trasferta trappola sul campo del Busalla. Chiudono questo turno i campionato i match interni di Alassio FC e Finale che ospitano Molassana e Rivasamba.