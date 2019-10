Calcio, Eccellenza. L'Imperia non si ferma e avvisa il Sestri Levante. Ambrosini spezza l'equilibrio con l'Angelo Baiardo: "Dedicato ai nostri tifosi"

Alessandro Ambrosini, una rete pesante per l'Imperia sul campo dell'Angelo Baiardo

L'Imperia sbanca il campo dell'Angelo Baiardo e si conferma in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza, in coabitazione con il Sestri Levante che tra una settimana sfiderà al 'Ciccione'.

Nel 2-0 interra genovese c'è la firma dello storico capitano Alessandro Ambrosini, entusiasta al fischio finale: "E' una vittoria che vale parecchio - sottolinea il difensore - sia per il morale sia per l’importanza della prossima partita. Dedico il goal alla squadra e ai tifosi per essere venuti a sostenerci anche qui.

Sicuramente l'obbiettivo è di arrivare nelle prime posizioni e lottare fino alla fine: forza Imperia sempre!"