Calcio, Prima Categoria, 1a giornata. Scatta il campionato: si parte subito con Area Calcio Andora-Pontelungo e Soccer Borghetto-Baia Alassio

Il campionato di Prima Categoria inizia con la prima giornata nel pomeriggio di oggi, ove le squadre sono pronte a confrontarsi: seguite tutto dalle ore 15.30 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Il debutto è subito importante, visto che due favorite alla vigilia dovranno superare subito un doppio ostacolo insidioso: Pontelungo e Soccer Borghetto debutteranno sul campo dell'Area Calcio Andora e in casa contro la Baia Alassio.

La Carlin's Boys esordisce davanti al pubblico amico contro un Quiliano&Valleggia in forma dopo le ottime partite e qualificazione ottenuta in Coppa Liguria, mentre per il Don Bosco Valle Intemelia è trasferta contro il Millesimo. Debutti interni anche per Speranza Savona e Altarese che ospitano Olimpia Carcarese e Letimbro. Chiude questo primo turno la sfida tra Aurora e Borghetto.