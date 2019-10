Calcio, Prima Categoria. Carlin's Boys, dall'inizio da incubo al sogno finale. Mesiano: "Approccio non dei migliori, ma grande reazione"

Sembrava un incubo, ma poi è stato tutto un sogno. L'inizio nel campionato di Prima Categoria per la Carlin's Boys ha vissuto un momento negativo con lo 0-2 iniziale fino alla gioia di un 3-2 incredibile sul Quiliano&Valleggia.

Nel posta partita arriva ai nostri microfoni un raggiante Fabio Mesiano, Direttore Sportivo dei neroazzurri: "Sicuramente l'inizio partita non è stato dei migliori - ha dichiarato al fischio finale il DS - ma la squadra ha avuto una grande reazione prendendo le misure durante i minuti successivi. I ragazzi hanno cominciato a creare occasioni che ci hanno portato pur sotto due a zero a ribaltare il risultato e chiudere il primo tempo in vantaggio 3-2. Nel secondo tempo abbiamo amministrato e creato diverse palle gol.

Sono molto soddisfatto e per il futuro sono fiducioso dei nostri ragazzi. Conosco il loro valore, però non mi pongo obbiettivi in questo momento visto che siamo solo alla prima giornata".