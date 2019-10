Calcio, Promozione, 5a giornata. Dianese&Golfo-Taggia il clou, per Ceriale e Legino match esterni insidiosi. Celle Ligure, si sogna il grande colpo

Il campionato di Promozione mette sul piatto una quinta giornata molto intricata e con match aperti che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it alle ore 15.00.

Il clou di giornata è senza dubbio il derby nell'imperiese tra la Dianese&Golfo e il Taggia: i giallorossoblu sono a caccia della prima vittoria, mentre i giallorossi vogliono proseguire il loro grande cammino. La capolista Sestrese risponderà in casa contro il Celle Ligure, con i savonesi che sognano il grande colpo sul campo della prima in classifica.

Formalità interna per il Bragno che ospita una Loanesi ultima in classifica e in piena crisi. Trasferte molto insidiose per Ceriale e Legino, che sono di scena sui campi di Veloce Savona e Praese. Il Ventimiglia ospita l'Arenzano e dopo quattro pareggi consecutivi proverà a tagliare il traguardo dei tre punti. Chiudono questo turno di campionato i match interni di Camporosso e Varazze che ospitano Serra Riccò e Via dell'Acciaio.