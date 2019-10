Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, Francesco Bregolin guarda avanti: "Ne usciremo lavorando e continuando a pensare che stiamo costruendo"

La Dianese&Golfo cede le armi in casa nel derby contro il Taggia, un 2-4 che relega i giallorossoblu nei bassifondi della classifica del campionato di Promozione. Nel post partita abbiamo raggiunto il Direttore Generale Francesco Bregolin, che ha analizzato la situazione.

Francesco, come giudichi questo vostro momento nonostante realizzate un buon calcio? "Stiamo facendo del bel calcio, ma purtroppo non raccogliamo punti. Oggi siamo stati disattenti e dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio abbiamo un po' mollato ed è venuto fuori il Taggia".

Come si esce da questa situazione? "Se ne esce lavorando e pensando che stiamo costruendo non sul breve. Oggi avevamo tanti giovani in campo".

Come valuti la vostra prestazione contro il Taggia? "La nostra prestazione? Un tempo bene, il secondo meno anche se abbiamo avuto l'occasione di segnare la terza rete ma senza riuscirci. Complimenti al Taggia che nella rirpesa ha meritato la vittoria: noi dobbiamo ancora fare tanta strada".