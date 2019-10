Calcio, Promozione. Taggia, altra vittoria pesante. Luca Fiuzzi: "Abbiamo dimostrato di avere un grande carattere"

Il Taggia non si vuole più fermare e realizza la quarta vittoria su cinque partite, aspettando di rigiocare il match contro la Veloce Savona. I giallorossi si regalano un 4-2 di grande importanza sul campo della Dianese&Golfo: tra i protagonisti del match il difensore Luca Fiuzzi che noi abbiamo sentito al fischio finale.

Luca, quanto vale per voi questa vittoria? "Questa vittoria vale tanto, perchè è stata sofferta in un campo dove sarà difficile fare punti. La Dianese&Golfo è un'ottima squadra, ma noi abbiamo dimostrato di avere carattere e di stare in partita nel momento più difficile per poi uscire nel secondo tempo".

Dove può arrivare questo Taggia? "Dove possiamo arrivare è ancora presto per dirlo, ma stiamo lavorando bene. Siamo sulla strada giusta, ma non dobbiamo pensare di essere forti perchè non abbiamo ancora fatto nulla. Dovremo pensare una partita alla volta, cominciando da domenica prossima".

Cosa è cambiato dall'anno scorso? "E' cambiato l'atteggiamento e lo spirito nell'allenamento e questo lo portiamo alla domenica in campo. Siamo una squadra che non molla mai".

Hai una dedica per la tua rete? "Il goal lo dedico soprattutto a mia figlia e alla mia compagna. Ma anche ai ragazzi che alleno e che mi hanno preso in giro per quelli sbagliati la scorsa domenica".