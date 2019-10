Calcio, Serie D, 7a giornata. Sanremese, vietato fermarsi sulla salita chiamata Real Forte Querceta (ore 15)

La Sanremese va a caccia dei un altro risultato utile per confermare non solo l'ottimo momento che sta vivendo tra campionato e coppa, ma avvicinare ulteriormente la vetta della classifica, sperando in qualche passo falso di Prato e Ghivizzano.

Sul campo del Real Forte Querceta (calcio d'inizio ore 15, arbitro Gemelli di Messina) per i biancoazzurri non sarà facile. I neroazzurri toscani viaggiano a quota 11 punti ma sono reduci dalla sconfitta subìta contro il Chieri. Il tecnico Ascoli deve fare a meno del giovane difensore Pici (impegnato con la Nazionale dell'Albania Under 19) e bomber Lo Bosco fermo ai box per un infortunio.

Questo il possibile undici che potrebbe scendere in campo: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini e Gerace in difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa dietro le due punte Colombi e Scalzi.

