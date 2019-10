Calcio, Serie D. Spinosa lancia la Sanremese: colpo in casa del Real Forte Querceta

SERIE D - 7^GIORNATA -

REAL FORTE QUERCETA-SANREMESE 0-1

Reti: 82'Spinosa (S, rigore)

Real Forte Querceta (4-3-3): De Carlo (46'Manfredi), Giovanelli, Tognarelli (78'Angelotti), Guidi, Maffini; Maccabruni, Biagini, Lazzarini; Doveri, Falchini, Di Paola. A disposizione (Fazzini, Minichino, Baldassarri, Fantini, Amico, Belluomini, Carlucci). Allenatore: Amoroso

Sanremese (4-3-1-2): Caruso; Gerace, Bregliano, Gagliardini (60'Manes), Scarella (56'Pellicanò); Demontis, Taddei, Likaxhiu; Spinosa; Colombi, Scalzi (75'Vitiello). A disposizione (Morelli, Maggi, Bellanca, Fenati, Martini). Allenatore: Ascoli

Arbitro: Gemelli di Messina

Note: espulso al 95' Guidi (R). Ammoniti Likaxhiu e Demontis (S), Falchini, Maccabruni e Doveri (R)

2°TEMPO

93' E' finita: colpo esterno della Sanremese

90' Occasione Real Forte Querceta per il pareggio

82' RIGORE PER LA SANREMESE: dal dischetto è freddo Spinosa che porta avanti i biancoazzurri

60' Ci prova Spinosa per la Sanremese, conclusione fuori

50' Ancora Di Paola, ma Cruso risponde: buon momento dei toscani

47' Subito Real Forte Querceta pericoloso: Di Paola tira a lato

46' Inizia il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo è 0-0 tra Real Forte Querceta e Sanremese

43' Demontis pericoloso con un tiro, ma il portiere di casa para

40' La Sanremese alza il ritmo e sfiora ancora la rete con Gagliardini

33' Sanremese ancora pericolosa con Demontis, ma la conclusione è fuori

31' Tiro pericoloso di Taddei a lato

22' Sanremese ad un passo dal vantaggio con Scalzi, ma il tiro è fuori di poco

15' Di Paola al tiro, ma Caruso risponde: il Real Forte Querceta insiste

10' Falchini vicino al vantaggio per i locali con un tiro pericoloso

1' Inizia la partita tra Real Forte Querceta e Sanremese

PRE PARTITA

Precedenti: su questo campo è sempre finita 0-0 negli unici due precedenti tra le due squadre che tornano a sfidarsi dopo due stagioni.

Le due squadre sono divise in classifica da due punti: 11 per i neroazzurri toscani, 9 per i biancoazzurri liguri.

Benvenuti al racconto della sfida tra Real Forte Querceta e Sanremese, match valido per la settima giornata del campionato di Serie D targato Girone A.