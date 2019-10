Ciclismo: conclusa oggi a Dolceacqua la seconda prova del Giro Provinciale 2019

La 2a prova del Giro Provinciale è iniziata… al Ristorante Rio del Mulino. Non tantissimi ma di grande valore sportivo, e considerando il percorso molto vallonato siamo contenti dei partecipanti e della direzione degli addetti alla sicurezza degli atleti.

La gara, subito dopo la partenza spicca il ‘volo’ Macrì, che si avventura in solitario sino a Camporosso. Ben presto l’avventura finisce, dietro, un terzetto di grande valore si stacca dal plotone, e salendo di gran carriera verso Pigna accumula un discreto vantaggio. Il ritorno ancora verso Camporosso, una ‘volata’ spettacolare del quintetto: Chocol, Bommarito, Valenti, Cammalleri, e Borella… vanamente inseguiti dal bravissimo Alladio, Bongiovanni e Freno, che con Sciandra, Lanzo e il vincitore della 1° prova, Rayebois provano ad accorciare il distacco. Invano!!! Prova ancora una volta Bommarito ad evadere dal quintetto ma senza successo. L’ultima discesa verso Dolceacqua, sembrava di assistere ad una gara di professionisti. Al bivio per Rocchetta, a meno 2 Km dal traguardo ci riprova Borella… Niente sprint a cinque e vittoria di forza di Chocol ed il restante plotoncino di testa.

La premiazione, dopo una piccola attesa per le classifiche, che premiava i migliori atleti della giornata di sport. Un plauso per la grande applicazione della Ciclistica Bordighera, delle Scorte Tecniche e dei suoi collaboratori per la bella riuscita della manifestazione. Domenica prossima, 3° ed ultima prova con il circuito di Arma/Taggia con relativa premiazione finale del Giro Della Provincia di Imperia, organizza la HCT 39 di Sanremo, vi aspettiamo numerosi per due differenti partenze, la 1° Cat. V2, G1,G2, SGA, SGB, DONNE, 2° SERIE B (V/G).

A SEGUIRE: JUN/SEN. 1 E 2, V1, 2° SERIE A (JUN/SEN/V 1).

1° PARTENZA ORE 9.00.



La classifica QUI e QUI.



Davide Punturiero