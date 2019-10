Ospedaletti: lo spettacolo delle 'signore' a quattro ruote, splendida giornata per ammirare la rievocazione (Foto)

Migliaia di spettatori ad Ospedaletti per la 'Rievocazione storica' delle auto d'epoca che si stanno esibendo sul percorso ormai mitico per auto e moto. Dopo la sfilata e la premiazione di ieri, alla presenza di Alex Caffi ed Amilcare Balestrieri tra i componenti della Giuria del 'Concorso di eleganza', oggi i motori si fanno sentire.

La prima edizione della ‘Rievocazione Automobilistica’ vera e propria (esposizione dinamica) ha preso il via 9 ed andrà avanti fino alle 17. Ciascuna batteria di auto gira sullo storico circuito, appositamente chiuso al traffico (come ai tempi delle corse) circa mezz’ora. Ha introdotto la Rievocazione un gruppo di auto stradali costruite sino alla fine degli anni ‘50 (batteria 1), sportive o cosiddette ‘ancienne’. La seconda batteria, invece, ha raggruppato le sportive più anziane e/o di minor cilindrata.

La quarta batteria è interamente riservata al marchio Bugatti. Negli anni a venire, se l’impegnativa manifestazione verrà riproposta ogni biennio, potrà essere, di volta in volta, celebrato un diverso marchio sportivo. Le batterie 3 e 5 vedono veri e propri gioielli Sport, Barchette e Formula, che non hanno bisogno di presentazioni neppure per i non addetti ai lavori. Sotto le vetture iscritte, con le relative batterie.

BATTERIA 1

Ferrari Gtl Del ‘61

Mg Tc Del ‘49

Mg Tc Del ‘49

Buick 10 Del ’10

Porsche Speedster Del ‘58

Austin Healey 100/6 Del ‘57

Austin Healey 100/4 Del ‘58

Itala Del ‘16

Mg Tc Del ‘47

Jaguar Xk 120 Del ‘54

Rolls Royce 20hp Del ‘29

Lancia Aprilia Del ‘37

BATTERIA 2

Singer Nine Le Mans Del ‘35 972 Cc

Fiat-Rubbiani Sport Del ‘50 650 Cc

Jaguar Dixon Special Del ‘36 3500 Cc

Amilcar C4 Del ‘32 1000 Cc

Salmson Gs Del ‘24 1924 Cc

Fiat 500 B Sport Del ‘49 600 Cc

Peugeot Darl’mat Ss Del’37 1991 Cc

Amilcar Cgss Del ‘27 1100 Cc

Sport Moretti Del ‘47 750 Cc

Morgan Sport Del ‘29 1000 Cc

Amilcar Cgss Del ‘27 1100 Cc

BATTERIA 3

Fiat-Dkw Furia Del ‘48 2000 Cc

Lotus Le Mans Eleven Del ‘56 1097 Cc

Fiat Barchetta Sport Del ‘50 1500 Cc

Porsche 356 Pre A Del ‘54 1500 Cc

Lotus 11 Sport Del ‘56 1172 Cc

Jaguar Xk 140 Coupé Del ‘55 3442 Cc

Marcadier Fm01 Del ‘60 1296 Cc

Abarth 207 1100 Cc

Fiat Stanguellini Sport Del ‘49 1100 Cc

Lancia Zagato Ctz Del ‘57 1100 Cc

Maserati 200s Del ‘56 1994,30 Cc

Fiat-Simca Del ‘37 1100 Cc

Porsche 718 Rs 60 1600 Cc

Alfa Romeo Tz1 Del ‘60 2000 Cc

BATTERIA 4

Bugatti 35 Gp Del ‘26 2000 Cc

Bugatti 35 T Del ‘26 2292 Cc

Bugatti 37 Del ‘27 1500 Cc

Bugatti 38 Gs Del ‘27 1991 Cc

Bugatti 51 Del ‘32 2000 Cc

Bugatti 35 B Del ‘28 2200 Cc

Bugatti 37 A Del ‘28 1500 Cc

BATTERIA 5

Dastle Formula Junior Del‘57 1043 Cc

Fiat Gilco Del ‘49 1100 Cc

Moroni F Junior Del ‘58 1100 Cc

Moroni F Junior Del ‘59 1100 Cc

Lanciamarino Del ‘54 2500 Cc

Simca Largo Del ’54 1100 Cc

Amilcar C6 Compressor Del’27 1100 Cc

Maserati 6cm Del ‘38 1493,20 Cc

Alfa Romeo 8c Del ‘32 2300 Cc

(Le foto sono di Tonino Bonomo)