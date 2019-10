Pallamano: ottimo esordio per le squadre giovanili del Team Schiavetti Pallamano Imperia

Riscaldamento under 13

Inizio con il botto per le squadre giovanili del Team Schiavetti Pallamano Imperia tutte vittoriose negli incontri casalinghi di sabato scorso, tre gare - tre vittorie nei rispettivi campionati d'oltralpe.

I primi punti sono stati conquistati dalla formazione under 15 femminile che dopo aver lottato su ogni pallone escono vittoriose contro il Carros per 25/24.

Subito dopo la squadra under 13 maschile ospitava il Villefranche. Una volta rotta l'emozione della prima partita, per alcuni di questi giovani protagonisti era veramente la prima volta, tutto è andato bene, prova ne è il risultato fissato sul 20/5 per gli imperiesi.

La giornata era conclusa dalla sonora vittoria dell'under 17 maschile per 38/10 contro il Cavigal. Senza dubbio l'incontro più atteso, ma dopo pochi minuti, si era già capito quale poteva essere l'esito della gara.

All'appello ora manca solo l'esordio ufficiale della squadra senior maschile in Serie B Campionato Italiano il 9 Novembre 2019 contro il Palazzolo.