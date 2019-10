Sanremo Cup Tessitore, oggi il gran finale Al Mercato dei Fiori in campo le giovani promesse del volley italiano

Se non è una finale nazionale, poco ci manca. Alcune tra le migliori squadre del panorama giovanile italiano di volley stanno nobilitando al Mercato dei Fiori di Sanremo (Valle Armea) la 35a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, che oggi manda in scena il suo ultimo atto: le finali del torneo Under 14 maschile, con otto squadre in gara, già in campo da ieri.

Nel pomeriggio, alle 14.45 sono previste le finali per il 7/8° e per il 5/6° posto, mentre alle 16.15 avranno inizio le finali per il 3/4° e 1/2° posto.

A mettersi in particolare luce nel corso della prima giornata sono state le formazioni lombarde, con Montichiari e Powervolley Brugherio che hanno chiuso a punteggio pieno i rispettivi gironi.

Da questa mattina alle ore 9, sui due campi dedicati a Enrico Chiavari, si stanno giocando le sfide ad “eliminazione diretta”.

Questi i primi risultati (quarti di finale): Montichiari-Cuneo 2-0 (25/15, 25/18), Colombo Genova-Lube Civitanova Marche 2-0 (25/20, 25/11); VG Modena-Carcare 2-0 (25-12, 25-16), Powervolley Diavoli Brugherio-Almevilla Bergamo 2-0 (25-12, 25-8).

Le quattro formazioni vincenti sono rimaste in lizza per il successo (questi gli accoppiamenti delle semfinali delle ore 12.30: Montichiari-Civitanova e Brugherio-Modena), mentre le perdenti sono in gara per il 5° posto (Genova-Cuneo e Carcare-Almevilla).

In chiusura, intorno, alle 17.30 è prevista la cerimonia di premiazione, alla presenza delle autorità e della famiglia Tessitore.

L’ingresso all’impianto, già gremito da molti familiari e diversi appassionati, è libero.