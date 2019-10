Presso il Centro Qualità Materassi Flexilan da Di Meco Arreda in Valle Armea, il vostro riposo è importante!

A volte un buon materasso può essere la soluzione allo stress, al mal di schiena e magari all'insonnia. Dormire bene è molto importante perché dopo un buon sonno si affronta meglio la giornata ed è più facile pensare, concentrarsi e prendere decisioni. Però per dormire bene bisogna avere un buon letto, ma soprattutto un buon materasso che si adatti meglio al vostro corpo ed anche un cuscino confortevole. Se avete avuto una giornata impegnativa e non vedete l'ora di andare a dormire, ricordate, che il buon riposo parte sempre da un buon materasso. Ma come sapere quale materasso scegliere? È semplice, basta recarsi presso il Centro Qualità Materassi Flexilan da Di Meco Arreda in Valle Armea!

Qui vi aspettano oltre 500 mq di esposizione dove potrete trovare un vasto assortimento di materassi, reti a doghe, guanciali, accessori e molto altro ancora e del personale esperto che vi guiderà nella scelta del prodotto più adatto alle vostre esigenze.

Di Meco collabora da oltre 20 anni con Flexilan, un’azienda leader nel settore dei materassi e punto di riferimento nel mercato italiano e internazionale. L’obiettivo primario di questa collaborazione è proprio quello di soddisfare ogni singolo cliente che desideri dormire sempre più in modo corretto e sano.

Un accessorio altrettanto importante è il guanciale che serve a migliorare la postura del capo e del corpo durante il riposo. Qui troverete, grazie allo staff di Di Meco, il guanciale più adatto a voi.

Quando si parla di riposo è sempre importante scegliere un prodotto di qualità, che resista nel tempo e che possa garantire sonni tranquilli. Se desiderate trovare un prodotto speciale realizzato su misura per voi, vi consigliamo di visitare il nuovo show room del Centro Qualità Materassi Flexilan da Di Meco Arreda, dedicato alla qualità del riposo, in Via Frantoi Canai, 135 a Sanremo.

Per ulteriori informazioni chiamate al 389 919 79 73.