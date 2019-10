Subbuteo: il savonese del Master Sanremo Marino Caviglia vince il torneo dei 'Rebels Genova'

Inizio di stagione col botto per il portacolori del Master Sanremo, Marino Caviglia, che si è aggiudicato il primo torneo della stagione, organizzato dal Subbuteo Club Rebels di Genova.

Nel torneo ‘all’italiana’, ha vinto distanziando di un solo punto il savonese Ettore Molino e il ‘Ribelle’ Christian Roncagliolo, terzo solo per una differenza reti peggiore.

Il torneo si è svolto venerdì scorso a Genova, in quella che è da sempre la ‘capitale’ del Subbuteo in Italia. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 10 novembre, quando si giocherà la prima tappa del ‘Grand Prix’.