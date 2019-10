Pallacanestro, Serie D. BKI Imperia Compass, vittoria esterna convincente. Coach Pionetti: "Realizzato passi in avanti"

SERIE D

Aurora Basket Chiavari - BKI Imperia Compass 48-66

Prima vittoria alla seconda giornata di Serie D in trasferta per i ragazzi BKI Compass, che giocano una partita di alti e bassi.

Molto buono l’inizio con il punteggio che, dopo soli 12 minuti di gara, è sul 14-28 per Imperia. Mentre in 8 minuti, un netto calo di tensione nell'aggressività difensiva e scelte offensive troppo individuali, fanno sì che Chiavari prenda fiducia e con 5 canestri da tre punti e diverse conclusioni semplici si porti all'intervallo in vantaggio sul 38-36.

All'uscita dagli spogliatoi, riprendendo la giusta attenzione e aggressività, BKI riporta immediatamente dalla propria parte l’inerzia della gara, concludendo con il punteggio finale di 48-66 e piazzando un break di 10-30 negli ultimi venti minuti di gara: "Sicuramente registriamo passi avanti perché per 30 minuti abbiamo messo in campo un atteggiamento difensivo più solido ed attento rispetto alla gara di esordio, ma non possiamo permetterci cali di tensione così evidenti. Lavoreremo per essere compatti e costanti per tutti i 40 minuti di gioco" commenta coach Pionetti.