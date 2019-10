Calcio, Prima Categoria. Carlin's Boys di rimonta anche nel segno di Marco Campagnani: "Ci prendiamo i tre punti contro una buona squadra"

La Carlin's Boys inizia con il piede giusto nel campionato di Prima Categoria, rimontando il Quiliano&Valleggia.

Il match d'esordio non si era messo sul binario giusto per i neroazzurri, andati sotto di due reti. Poi una grande reazione ha prodotto il 3-2 finale e i prim tre punti per la squadra di mister Nunzio Barillà: a segnare una delle reti è Marco Campagnani, ex Ospedaletti e Sanstevese, che abbiamo raggiunto.

Marco, ieri è arrivata la vittoria in rimonta sul Quiliano&Valleggia: come giudichi la vostra prestazione? "La prestazione non è stata di alto livello, però abbiamo giocato contro una buona squadra sicuramente molto più avanti di noi di condizione. Ci prendiamo i tre punti e pensiamo già alla prossima partita".

Ti aspettavi un inizio così nonostante un avvio di match non facile? "Diciamo che ci aspettavamo di rimetterci in partita dopo quei 20 minuti di difficoltà e siamo contenti di esserci riusciti. Nel secondo tempo avremmo potuto segnare in diverse occasioni, ma essendo stati fortunati nei goal realizzati: va bene così".

Hai una dedica per il tuo primo goal stagionale? "Il goal, nonostante sia avvenuto per l'errore del portiere avversario, lo dedico al nostro compagno di squadra Aklil per il colpo al sopracciglio ricevuto in partita".